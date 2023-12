Bataille judiciaire avec Afreximbank: le patron de la Satrec condamné à payer près de 5 milliards à la banque

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le président de la Satrec, Chaouki Haidous, en plus des problèmes avec ses employés, indique e journal Les Echos. Le tribunal du Commerce dans son réquisitoire a acté la vente de ses titres fonciers au prix de plusieurs milliards et condamne l’homme d’affaire à payer à la banque africaine d’import–export dite Afreximbank, près de 5 milliards, exactement 4.908.232.350 Fcfa, et valide l’hypothèque conservatoire inscrite sur l’immeuble objet du TF 21/DK et le lot n° 4 du règlement de copropriété établi sur l’immeuble objet du TF 4041.DK. ex TF 1929/DG, appartenant à Chaouki Haidous. Ce jusqu’ à concurrence de la somme. Le tribunal a renvoyé le dossier au 9 janvier 2024 pour rapprochement.



Autre dosser évoqués et qui concerne Chaouki, c’est la mise en vente du droit au bail inscrit sur titre foncier N° 12.350/DP sis à Dakar, Zone franche industrielle et du droit d’usage à temps inscrit sur le titre foncier n°A2.572/DP sis à Dakar zone industrielle de Mbao km 16, 5 route de Rufisque, le tribunal à renvoyé le dossier au 13 février 2024 pour rapprochement.