Bataille rangée entre militants de RV et ceux de l’APR: le gouverneur de Dakar annonce l'ouverture d'une enquête et menace

Le Gouverneur de la région de Dakar s’est rendu à Pikine, dans la banlieue dakaroise suite à la bataille rangée entre militants de la République des valeurs (Rv) et ceux du maire, partisan de l’Alliance pour la République (Apr) ayant fait six (6) blessés. Al Hassan Sall prévient que l’attaque de la mairie de la localité ne restera pas imputée.



« Des actes de vandalisme ont été dirigés contre l’institution municipale. Ce qui est inadmissible, inconcevable, incompréhensible », a pesté le Gouverneur de Dakar qui précise que les auteurs ont été « identifiés ».



Al Hassan Sall de poursuivre : « Le maire m’a signifié qu’il a déposé des plaintes. Et j’appuie cette plainte, des enquêtes seront diligentées, les responsables interpellés et présentés au Procureur ».



Répondant au responsable de RV de la localité de Pikine, Lamine Guèye qui demande la délocalisation de la commission de révision des listes, le Gouverneur tient à souligner que « la commission de révision des listes restera à l’intérieur de la Municipalité dans les règles de cette commission sont respectées ».



Se faisant dans la menace, Al Hassan Sall de lancer ceci : « Que ceux-là qui seraient tentés de perturber le fonctionnement des commissions, nous trouveront sur leur chemin et la riposte de l’administration sera à la hauteur de l’agression ».



Une militante de la Rv a été convoquée ce vendredi à la police de Pikine.