Bâtiment effondré aux Parcelles : Birame Faye révèle l'identité des victimes

Le drame qui s'est produit ce mercredi vers les coups de 12 heures aux Parcelles, a plongé les populations de l'Unité 15 dans l'émoi et la consternation. Les sapeurs-pompiers qui ont extirpé des décombres deux corps sans vie, ont annoncé la fin des recherches.



Venu s'enquérir de la situation, Birame Faye, ministre auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, a révélé l'identité des deux victimes.



"Deux corps qui étaient dans les décombres ont été extirpés. Les victimes sont deux dames âgées l'une de 94 ans et l'autre de 64 ans. Il s'agit de la famille Camara", a fait savoir le ministre.



Qui regrette cette situation. "C'est une situation que nous regrettons qui appelle à chacun de prendre ses responsabilités pour qu'une pareille situation ne se reproduise", a-t-il lancé.



Le préfet de Dakar, le sous-préfet ainsi que le maire des Parcelles Assainies étaient sur les lieux.