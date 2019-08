Bavure nocturne à Thiès: comment la police a tué Mafatim Momar Mbaye

La police enchaîne les bavures. Après l'altercation filmée du Commissaire Sangharé avec le Docteur Cheikhouna Gaye à la pharmacie Fadhilou Mbacké, qui a tenu en haleine le pays durant ces dernières 48 heures, un boulanger et père de famille âgé que de 37 ans a été tué hier soir, dans une course-poursuite enclenchée par la police. Mafatim Momar Mbaye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aurait reçu d'un policier un violent coup de pierre qui l'a atteint au cou.



"Il est 22 heures, lorsque les policiers, à bord de leurs véhicules, débarquent sur l’avenue Ousmane Ngom. Visiblement, les patrouilles avaient pour cible les conducteurs de motos Jakarta dont la circulation, au-delà de 21 heures, a été interdite par un arrêté du préfet de Thiès. Mafatim Momar Mbaye, un jeune boulanger, qui ignorait que les limiers traquaient les conducteurs de ces engins, quitte la boulangerie Adoa 2/3 à bord de sa moto pour convoyer un sac de sel dans une autre boulangerie de Mbour située non loin de là", raconte L'Observateur dans son édition de ce samedi 17 août 2019.



Nos confrères ajoutent que c'est en chemin que Mbaye croise une voiture de police qui patrouille le long de l’avenue de la Cité Ousmane Ngom. Sommé de s’arrêter, le jeune homme, certainement pris de panique, poursuit son chemin. C’est alors que l’un des policiers lui aurait jeté une pierre qui l’aurait atteint au cou. Mafatim chute lourdement sur le goudron et sa tête percute violemment le sol. Il reste inerte, avant de rendre l’âme.



Après ce drame, les populations sont sorties en masse dans les rues de la capitale du rail pour manifester leur colère. Elles ont brûlé des pneus.