Bavure policière à Thiès: Moustapha Diakhaté attend "des sanctions disciplinaires rapides et l'auto-saisine des autorités judiciaires"

Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY) ne cache pas son amertume, suite au décès du boulanger, dont le présumé coupable serait un policier.

Pour l'ancien chef de cabinet du président Macky Sall, qui dénonce âprement et condamne ce "meurtre" à Thiès du jeune conducteur de Jakarta, livreur d’une boulangerie, survenu hier-vendredi, lors d'une patrouille nocturne, veut que justice soit rendue pour le défunt.



" L’opinion attend des sanctions disciplinaires rapides et l’auto-saisine des autorités judiciaires de Thiès pour l’ouverture d’une enquête aux fins d’édifier les Sénégalais sur les circonstances de ce drame", lâche t-il sur sa page Facebook.



Mieux Moustapha Diakhaté s'indigne de la manière dont la police sénégalaise s'illustre ces temps-ci par la violence, rappelant l'altercation de la pharmacie Fadhilou Mbacké, dont le commissaire des Parcelles Assainies est pointé du doigt pour "son abus de pouvoir" .



" A quelques heures des abus d’autorité par un commissaire de police, les services d’ordre se signalent encore des pires manières à travers le meurtre du jeune Amar MBAYE par un agent au curieux nom cowboy d’El Pacho (sic)", rappelle t-il.



Concluant ainsi que " dans une démocratie, le maintien de l’ordre, la discipline, l’obéissance à l’autorité doivent s’exercer dans le respect scrupuleux des droits humains et des principes qui gouvernent un Etat de droits".