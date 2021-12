Bayern-Barça : la réponse de Clément Lenglet à la polémique avec Lewandowski

Giflé par le Bayern Munich mercredi soir (3-0), le FC Barcelone ne disputera pas les huitièmes de finale de Ligue des champions. Les Blaugranas ont été reversés en Ligue Europa, une première depuis la saison 2003-2004. Quelques minutes après cette gifle, Clément Lenglet a été aperçu en pleine discussion avec Robert Lewandowski. Le défenseur central du Barça semblait plaisanter avec le buteur polonais, ce qui a été très mal vécu par les supporters du FC Barcelone. Propulsé sur le banc des accusés, l'international français est sorti du silence sur son compte Instagram, et a tenu à effectuer une petite mise au point.



« Tout d'abord, je suis triste du résultat d'hier, ce club ne mérite que le meilleur et nous n'avons pas été capables de l'atteindre. Il s'agit d'une réaction ponctuelle qui ne reflète en rien mon sentiment sur le résultat. Tous ceux qui me côtoient connaissent mon engagement et mon amour pour mon métier, pour le Barça et surtout pour ses supporters. Je n'aurais jamais eu une telle réaction à quelque chose qui nous a tant fait souffrir. Aujourd'hui, nous sommes très tristes mais nous avons maintenant une mission : ramener le Barça là où il mérite d'être, » a ainsi commenté Lenglet. Suffisant pour apaiser les tensions avec les fans barcelonais ?