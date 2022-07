Bayern : Kimmich prévient Mané

Après le départ de leur machine à buts, Lewandowski, les Bavarois s’apprêtent à faire jouer Sadio Mané à la pointe de l’attaque. Cependant Joshua Kimmich a prévenu la nouvelle star des Bavarois mercredi, aux Etats Unis affirme Football.Fr.



Selon lui, Sadio Mané ne peut pas marquer 40 à 50 buts, comme le faisait Robert Lewandowski. En effet, le milieu de terrain allemand rappelle que les deux joueurs n’ont pas le même profil et n’auront certainement pas les mêmes statistiques.



« Avec le départ de Lewy, on a perdu beaucoup de buts. On va devoir compenser ça collectivement», a prévenu le milieu de terrain bavarois depuis Washington, où le FC Bayern est en stage de pré-saison.



« JSadio est évidemment un grand joueur, mais je ne pense pas qu’il marquera 40 ou 50 buts. Il apporte d’autres qualités ».



A Liverpool, qu’il a quitté, le champion d’Afrique a compilé 120 buts et 38 passes décisives en 269 matches. Des chiffres qui prouvent sa valeur et son efficacité.



Selon Kimmich, Sadio Mané est un grand joueur et un avant-centre. « Je crois qu’il est affamé, qu’il veut aller de l’avant et gagner des titres », a ajouté Joshua Kimmich au sujet de l’attaquant sénégalais.



« Il s’en sort bien. Au début, il était assez calme mais c’est quelqu’un d’ouvert et de facile à vivre. Il a toujours quelque chose à dire. Je pense qu’il va bien s’intégrer », a dit le milieu de terrain.