Bayern Munich: Lewandowski en dit un peut plus sur son avenir

Interrogé par Sky Sport à Monaco, Robert Lewandowski s'est laissé aller à une confidence concernant son avenir: "Le moment viendra de donner des informations. Bientôt, il me sera possible d'en dire plus", a-t-il indiqué.



Le FC Barcelone travaille toujours sur la possible arrivée du buteur polonais, pour l'instant retenu par son club du Bayern Munich, où il est sous contrat jusqu'en 2023.



L'arrivée attendue de Sadio Mané pourrait libérer une place et permettre aux dirigeants bavarois de justifier le départ du serial buteur polonais de 33 ans. Selon Fabrizio Romano, les parties se seraient entendues sur un contrat de trois ans.