Beach Soccer- Hammamet 2023 : le Sénégal s’offre la Libye (11-5)

C’est un carton plein pour le Sénégal lors de la phase des groupes de la deuxième édition des Jeux Africains. Les Lions ont enchaîné une troisième victoire en autant de sorties.



Après le Kenya et la Tanzanie, c’est au tour de la Libye de passer sous les griffes des Lions. Le Sénégal l’a évincé lors de son dernier match de poule (11-5).



Lors de ce match, on aura noté plusieurs doublés dont celui du gardien et capitaine Al Seyni Ndiaye, de Jean Ninou Diatta, Mandione Laye et des buts de Raoul Mendy, Seydina Issa et du portier Ousseynou aussi.



Notons que depuis le début du tournoi, la Libye est l’adversaire qui aura marqué le plus de buts face au Sénégal. Ce dernier disputera la finale.



