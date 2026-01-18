Finale CAN : Pape Gueye ouvre le score en prolongation et met le Sénégal devant

Pape Gueye a délivré le Sénégal en prolongation en ouvrant le score face au Maroc. Profitant d’une perte de balle d’Achraf Hakimi au milieu de terrain, le milieu sénégalais s’est projeté sur une longue course avant de décocher une frappe puissante qui n’a laissé aucune chance au gardien marocain. Les “Lions” du Sénégal prennent l’avantage (1-0) dans cette finale de CAN.
À signaler également que Brahim Diaz avait manqué un penalty dans les derniers instants du temps réglementaire.
