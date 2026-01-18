Réseau social
CAN 2025 : le Sénégal s’offre une deuxième étoile face au Maroc
Après le sacre de 2021, le Sénégal décroche sa deuxième Coupe d’Afrique des Nations. Les “Lions” ont été sacrés au terme d’une finale âprement disputée face au Maroc (1-0), grâce à un but décisif de Pape Gueye inscrit en prolongation.
 
Quatre ans après leur premier triomphe continental, les Sénégalais confirment leur suprématie en ajoutant une deuxième étoile sur le maillot national.
 
Avec ce nouveau titre, le Sénégal continue d’écrire son histoire et s’affirme un peu plus comme l’une des grandes nations du football africain.
 
 
Moussa Ndongo

Dimanche 18 Janvier 2026 - 22:52


