Beach Soccer – jeux africains 2023 : le Sénégal affronte le Maroc en finale

C’est le remake de la première édition des Jeux Africains de la plage en 2019 au Cap-Vert. Le Maroc et le Sénégal vont s’affronter en finale ce vendredi (16h30 GMT) clôturant Hammamet 2023.





Avec le désistement de l’Egypte, des Iles Comores et Madagascar, le tournoi se joue en poule unique. Les deux premiers vont participer aux Jeux mondiaux de la plage qui se dérouleront du 5 au 12 août 2023 en Indonésie.



Le Sénégal et le Maroc se sont qualifiés pour la finale. Ce sont respectivement les équipes classées 1ère et 2e du groupe avec trois victoires en autant de sorties. Comme le Sénégal, les « Lions » de l’Atlas ont remporté tous leurs matchs.



Le Sénégal retrouve le Maroc en finale et son ancien entraîneur Ngalla Sylla, à la tête de la sélection.



La Coupe du monde de Beach Soccer est prévue à Dubaï (aux Emirats arabes unis) du 15 au 25 février 2024.