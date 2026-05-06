Bébé de 18 mois égorgé à Vélingara : l’oncle maternel de la victime avoue le crime et donne ses raisons

Un drame atroce a secoué, dimanche 3 mai, le quartier Vélingara Foulbé (région de Kolda), où un petit garçon de 18 mois, nommé Mouhamadou Camara, a été retrouvé égorgé dans les toilettes de la concession familiale. Aux premières heures de l’enquête, les gendarmes ont privilégié la piste familiale et placé cinq proches de la victime en garde à vue.



Dans son édition de ce mercredi 06 mai, le quotidien Libération révèle que «l’oncle maternel de la victime est passé aux aveux» et avoué avoir égorgé son neveu de 18 mois. Le présumé meurtrier, connu pour être un drogué, a avoué avoir tué l’enfant «pour se venger à la suite d’un différend avec sa maman», toujours selon les précisions du journal.



Dans la soirée du mardi 05 mai, quatre autres membres de la famille, interpellés pour nécessité de l'enquête, étaient encore entre les mains de la gendarmerie qui compte cerner toute cette sordide affaire.