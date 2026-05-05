Sécurité publique : le Commissaire Daouda Bodian prend officiellement les rênes du Commissariat Spécial

Le Commissaire Divisionnaire Ndiarra Sène, Directeur de la Sécurité Publique (DSP), a présidé ce jeudi 30 avril la cérémonie de passation de service au Commissariat Spécial de Touba. Le Commissaire Principal de Police (CPP) Daouda Bodian a officiellement succédé au CPP Diégane Sène lors d'une séance solennelle organisée dans les locaux du service.







L'événement a été suivi d'une série de visites de courtoisie auprès des autorités religieuses de la cité. Reçu par le Porte-parole du Khalife, la délégation a pris acte des défis croissants de la ville, devenue une métropole à la démographie galopante. Le Porte-parole a souligné l'importance de renforcer le maillage sécuritaire et les effectifs pour faire face à la complexité de Touba, tout en saluant les efforts fournis par le commissaire sortant.







Le Directeur de la Sécurité Publique a tenu à rassurer la hiérarchie mouride sur le choix du nouveau commissaire. Selon lui, le profil du CPP Daouda Bodian a été rigoureusement sélectionné pour répondre aux exigences spécifiques de la ville sainte. Il a également profité de l'occasion pour remercier le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour l'octroi de deux nouveaux terrains destinés à l'édification de futurs commissariats, signe d'une volonté de densifier la présence policière.







De son côté, le Khalife Général a réitéré ses prières pour le succès de la mission de la Police Nationale. Il a formulé des recommandations pour une protection optimale des citoyens et a exprimé sa gratitude au commissaire sortant, Diégane Sène, pour les services rendus à la communauté. Le DSP a conclu en réaffirmant l'engagement de l'institution à renforcer la tranquillité publique à Touba, fidèle à sa devise de servir et protéger dans l'honneur et le respect de la loi.

