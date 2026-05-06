Thiaroye-sur-Mer: la BRS saisit plus de 46 kg de chanvre indien et interpelle trois individus

Selon la Police nationale, cette intervention est le résultat de l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant le débarquement nocturne d'une cargaison de drogue à Thiaroye-sur-Mer. La drogue, transportée par pirogue, était entreposée dans le domicile d'un trafiquant local travaillant en complicité avec le capitaine de l'embarcation.

Une descente a été effectuée dans le domicile suspect, permettant l'interpellation du destinataire de la drogue et de son acolyte. La fouille a permis de découvrir deux colis et sept "camlottes" (cornets conditionnés) pour un poids total de 41,600 kg, précise la même source.

L'enquête a été étendue au domicile du capitaine de la pirogue, situé à proximité, où ce dernier a également été neutralisé.

Bilan des saisies :

• 41,600 kg de chanvre indien ;

• 03 téléphones portables utilisés pour la coordination du trafic ;

• Une somme de 45 000 F CFA ;

• Matériel de conditionnement (ciseaux, papier et sacs en sisal).

Lors des interrogatoires, le suspect principal a reconnu la propriété de la drogue. Le capitaine de la pirogue a admis avoir assuré le transport et la livraison, bien qu'un différend soit apparu sur la quantité livrée (le capitaine affirmant avoir livré 4 colis contre 2 reconnus par le receveur).

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogues, complicité et blanchiment de capitaux, après notification de leurs droits. La drogue et les objets saisis ont été placés sous scellés.

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar a démantelé, le 4 mai 2026, un important réseau de trafic de drogue. L'opération a conduit à l'interpellation de trois (03) individus et à la saisie de 41,600 kg de chanvre indien.