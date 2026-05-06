Golf Sud : un individu interpellé pour trafic de crack

Le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud a procédé, ce mardi 5 mai 2026, à l’interpellation d’un individu pour détention et trafic de crack.



Selon la Police nationale, cette interpellation fait suite à l'exploitation d'un renseignement anonyme signalant un individu procédant au ravitaillement de clients, tôt le matin, aux abords du marché de Golf Sud. Un dispositif de surveillance et de filature a été immédiatement déployé sur les lieux.



Après une phase d'observation, les éléments de la brigade de recherches ont aperçu le suspect en posture de guet, en attente de sa clientèle. Lors de son interpellation, une palpation de sécurité a permis de découvrir en sa possession un sachet contenant 21 pierres de drogue dure (crack), soigneusement conditionnées dans du papier aluminium.



Conduit au siège du service et interrogé sommairement, le mis en cause a reconnu sans équivoque les faits qui lui sont reprochés. Il a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. L'enquête se poursuit.





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