Bébés retrouvés dans les ordures à Ouest foire : le délégué de quartier apporte des précisions et alerte sur les violences

Une situation préoccupante secoue la cité Xandar 2, sise à Ouest Foire, notamment aux abords du dépôt d’ordures devenu un foyer de violences et d’actes inquiétants. En effet, depuis 2017, les habitants de ce quartier affirment avoir découvert cinq nouveau-nés abandonnés dans les camions d’ordures, en plus de multiples agressions. Une équipe PressAfrik s'est rendue sur les lieux ce lundi pour en savoir plus.



Interrogé, Moustapha Guèye, délégué du quartier, est revenu sur les faits : « La manière dont certains médias ont interprété la situation ne correspond pas aux réalités. Hier, des députés se sont déplacés sur place pour constater le climat d’insécurité qui règne ici, surtout autour du dépôt d’ordures. Depuis 2017, cinq nouveau-nés ont été jetés dans les camions d’ordures, mais il ne s’agit pas d’un cas unique découvert hier ou aujourd’hui ».



Au-delà de ces drames, le quartier a connu des violences récurrentes. Le délégué cite notamment l’agression mortelle de Modou Lô, considéré comme « le plus grand agresseur des Parcelles Assainies», poignardé dans la zone, ainsi que trois autres meurtres commis par le passé.



Face à cette situation, Moustapha Guèye a sonné l'alerte : « Nous avons interpellé les autorités compétentes, et hier dimanche, elles se sont rendues sur les lieux pour évaluer la situation. Nous espérons une solution efficace. Le Premier ministre Ousmane Sonko nous a rapidement répondu après notre appel».



Il a plaidé également pour un renforcement des moyens de la gendarmerie de la Foire, jugés insuffisants pour assurer la sécurité des habitants. Enfin, il a exhorté l’État à agir rapidement afin d’éviter que « les agresseurs n’influencent négativement le comportement des enfants du quartier ».