Belgique : nouvelle audience reportée pour la chanteuse malienne Rokia Traoré

La chanteuse malienne Rokia Traoré a comparu ce 8 janvier pour la deuxième fois devant la justice belge. Dans l’affaire qui l’oppose au père belge de sa fille née en 2015, elle a été condamnée il y a deux ans pour « non-présentation d’enfant », d’où son arrestation en juin en Italie à la demande de la Belgique. Une première audience le 23 décembre avait vu un report de l’affaire, et ce mercredi l’audience a de nouveau été reportée.



Dans une petite salle pleine à craquer du palais de justice de Bruxelles, Rokia Traoré est de nouveau arrivée menottée ce mercredi 8 janvier et elle avait l’air fatiguée, soulignent les membres de son comité de soutien venus en nombre, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Rokia Traoré leur a adressé un signe de tête, mais elle n’a même pas eu l’occasion de s’exprimer devant la juge, car l’audience a été très brève, moins d’une demi-heure.



Le fond de l’affaire n’a même pas été évoqué, mais l’heure est à un relatif optimisme, car les avocats de Rokia Traoré et de Jan Goossens, le père de sa fille, ont révélé que des négociations sont en cours entre eux depuis Noël. La perspective d’un règlement à l’amiable est donc en train de se dessiner, mais les avocats se disent prudents au vu de « l’historique » du contentieux entre les deux.



L’audience a donc de nouveau été reportée de deux semaines, au 22 janvier prochain, la juge espère des avancées d’ici-là, mais entre-temps Rokia Traoré repart en prison pour quinze jours au moins.