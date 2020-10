Ben Arfa va s’engager avec Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux tiennent leur première recrue. Libre depuis son départ de Valladolid, Hatem Ben Arfa va s'engager ce mercredi avec le club girondin, sauf contre-indication lors de la visite médicale. Le milieu offensif est sur place et doit signer un contrat d'une année dans la foulée, plus une en option, comme révélé par Girondinfos et confirmé par RMC Sport.



Ben Arfa veut collaborer avec Gasset

Le joueur de 33 ans va retrouver la Ligue 1, pour ce qui sera son sixième club dans le championnat français. Malgré plusieurs prises de renseignements de plusieurs clubs français et étrangers, Hatem Ben Arfa a privilégié une collaboration avec Jean-Louis Gasset.



RMC Sport