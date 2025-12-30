Bénin- Sénégal (CAN 2025) : le onze de départ des « Lions » avec Abdoulaye Seck, El Malick Diouf et Habib Diallo

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé ce mardi le onze de départ des « Lions » pour affronter le Bénin, dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2025. La rencontre se dispute au Grand Stade de Tanger à partir de 19h00 GMT.



Par rapport aux deux précédentes sorties, le technicien sénégalais a procédé à quelques ajustements dans son dispositif. En défense, Abdoulaye Seck est titularisé aux côtés du capitaine Kalidou Koulibaly, tandis que El Hadji Malick Diouf occupe le couloir gauche. Krépin Diatta est aligné au poste d’arrière droit.



Au milieu de terrain, Pape Gueye débute sur le banc. Pape Thiaw opte pour un trio composé de Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye et Lamine Camara, chargé d’assurer l’équilibre et l’animation du jeu.



En attaque, Sadio Mané et Iliman Ndiaye sont reconduits sur les ailes. À la pointe, Habib Diallo est préféré à Nicolas Jackson. Ibrahim Mbaye et Ismaïla Sarr débuteront également la rencontre sur le banc.