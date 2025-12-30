Réforme de la décentralisation et pôles territoires : Ousmane Sonko installe le Comité de pilotage

Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé, ce mardi 30 décembre 2025, à l'installation officielle du Comité de pilotage chargé de finaliser les projets de réforme de la décentralisation et des pôles territoires, a annoncé la Primature via sa page Facebook.



Placé sous l'autorité du Premier ministre, ce comité reflète la transversalité des enjeux territoriaux et traduit la volonté du Gouvernement de faire des pôles territoires un véritable levier de transformation systémique.



Il a pour mission d'assurer le cadrage stratégique global du processus de réforme, de valider les orientations, les plans d’action et les documents de politique publique. A ce titre, il est chargé d'arbitrer les questions interministérielles, de lever les blocages structurels, d'examiner et de valider les propositions finales issues des travaux du comité technique.