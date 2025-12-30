CAN 2025 : la Tunisie et la Tanzanie se qualifient pour les huitièmes de finale

La Tunisie et la Tanzanie se quittent bons amis et verront tous les deux les huitièmes de finale après leur match nul (1-1). Les Aigles de Carthage ont ouvert le score sur pénalty grâce à Gharbi mais Salum a égalisé en deuxième mi-temps.
Dans l'autre match du groupe C, le Nigeria a réussi la passe de trois après sa nette victoire contre l'Ouganda, grâce notamment à un doublé d'Onyedika.
Les Super Eagles attendent désormais leur adversaire. La Tunisie affrontera de son côté le Mali en huitièmes de finale, alors que les Taifa Stars, qualifiées pour leur première phase finale, défieront le Maroc.
Dans l'autre match du groupe C, le Nigeria a réussi la passe de trois après sa nette victoire contre l'Ouganda, grâce notamment à un doublé d'Onyedika.
Les Super Eagles attendent désormais leur adversaire. La Tunisie affrontera de son côté le Mali en huitièmes de finale, alors que les Taifa Stars, qualifiées pour leur première phase finale, défieront le Maroc.
Autres articles
-
Bénin- Sénégal (CAN 2025) : le onze de départ des « Lions » avec Abdoulaye Seck, El Malick Diouf et Habib Diallo
-
CAN 2025 : «L’organisation est catastrophique», le sélectionneur de l’Afrique du Sud dénonce le «chaos» de l’édition au Maroc
-
«On aurait pu remplir l’équivalent de 300 ans de Coupes du monde» : le patron de la Fifa répond sur la polémique du prix des billets
-
CAN 2025: l'Afrique du Sud bat le Zimbabwe et file en 8e de finale
-
Une nouvelle bicyclette et le retour d’Hakimi... Soirée de rêve pour le Maroc qualifié en 8e de finale de la CAN