CAN 2025 : la Tunisie et la Tanzanie se qualifient pour les huitièmes de finale

La Tunisie et la Tanzanie se quittent bons amis et verront tous les deux les huitièmes de finale après leur match nul (1-1). Les Aigles de Carthage ont ouvert le score sur pénalty grâce à Gharbi mais Salum a égalisé en deuxième mi-temps.



Dans l'autre match du groupe C, le Nigeria a réussi la passe de trois après sa nette victoire contre l'Ouganda, grâce notamment à un doublé d'Onyedika.



Les Super Eagles attendent désormais leur adversaire. La Tunisie affrontera de son côté le Mali en huitièmes de finale, alors que les Taifa Stars, qualifiées pour leur première phase finale, défieront le Maroc.