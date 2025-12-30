Réforme de la décentralisation et des pôles territoires: le ministère des Collectivités salue l’aboutissement des concertations territoriales

En marge de l’installation officielle du Comité de pilotage chargé de finaliser les projets de réforme de la décentralisation et des pôles territoires, le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a salué l’aboutissement de plusieurs mois de concertations à l’échelle nationale. Ces consultations ont permis de parcourir plus de 5000 kilomètres et de rencontrer l’ensemble des acteurs concernés dans les 8 pôles territoires.



Selon le ministère, ces échanges riches et inclusifs ont permis de recueillir les attentes, préoccupations et propositions des élus locaux, des forces vives et des citoyens, constituant ainsi la base solide de l’Acte 4 de la décentralisation.



Placé sous l’autorité directe du Premier ministre, le Comité de pilotage aura pour mission d’assurer le cadrage stratégique global du processus, de valider les orientations, plans d’action et documents de politique publique, d’arbitrer les questions interministérielles et lever les éventuels blocages et d’examiner et valider les propositions finales issues des travaux techniques.



Toujours selon le ministère, cette instance incarne la transversalité des enjeux territoriaux et confirme la volonté du Gouvernement de faire des pôles territoires un levier de transformation systémique pour un développement équilibré et inclusif de tout le pays.



Le ministère a enfin exprime sa profonde gratitude à l’ensemble des élus locaux, des acteurs territoriaux et des citoyens pour leur engagement et leur contribution à cette réforme historique.

