Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Réforme de l’administration territoriale : le ministre de l’Intérieur valide le Plan stratégique de développement 2025-2029



Réforme de l’administration territoriale : le ministre de l’Intérieur valide le Plan stratégique de développement 2025-2029
Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a présidé, ce mardi, à l’Ecole nationale d’administration (ENA), la cérémonie de validation du Plan Stratégique de développement (PSD) 2025-2029 de la Direction générale de l’Administration territoire (DGAT).
 
Selon le ministère, ce plan ambitieux met en évidence des défis majeurs attendus avec comme cap l’année 2029, ainsi que des réponses structurées et cohérentes.
 
Le plan prévoit le renforcement des ressources humaines mises à disposition des circonscriptions administratives, tant en nombre qu’en qualification, de la structure et la réhabilitation de sièges de gouvernances, préfectures et sous-préfectures, entre autres objectifs.
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 30 Décembre 2025 - 19:37


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter