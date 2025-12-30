Réforme de l’administration territoriale : le ministre de l’Intérieur valide le Plan stratégique de développement 2025-2029

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a présidé, ce mardi, à l’Ecole nationale d’administration (ENA), la cérémonie de validation du Plan Stratégique de développement (PSD) 2025-2029 de la Direction générale de l’Administration territoire (DGAT).
Selon le ministère, ce plan ambitieux met en évidence des défis majeurs attendus avec comme cap l’année 2029, ainsi que des réponses structurées et cohérentes.
Le plan prévoit le renforcement des ressources humaines mises à disposition des circonscriptions administratives, tant en nombre qu’en qualification, de la structure et la réhabilitation de sièges de gouvernances, préfectures et sous-préfectures, entre autres objectifs.
Selon le ministère, ce plan ambitieux met en évidence des défis majeurs attendus avec comme cap l’année 2029, ainsi que des réponses structurées et cohérentes.
Le plan prévoit le renforcement des ressources humaines mises à disposition des circonscriptions administratives, tant en nombre qu’en qualification, de la structure et la réhabilitation de sièges de gouvernances, préfectures et sous-préfectures, entre autres objectifs.
Autres articles
-
Réforme de la décentralisation et des pôles territoires: le ministère des Collectivités salue l’aboutissement des concertations territoriales
-
Pape Malick Ndour sort libre du PJF: ses avocats annoncent une demande de liberté provisoire
-
Guinée-Bissau : la diaspora au Sénégal exige la proclamation des résultats de la présidentielle et la libération des détenus politiques
-
Emigration irrégulière : 82 candidats secourus par la Marine nationale
-
Fonction publique : l’État annonce le recrutement de 18 000 agents en 2026