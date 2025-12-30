Réseau social
Emigration irrégulière : 82 candidats secourus par la Marine nationale



Emigration irrégulière : 82 candidats secourus par la Marine nationale
Les opérations de sauvetage se poursuivent en mer. La Marine nationale a secouru, lundi 29 décembre 2025, une pirogue transportant 82 candidats à l'émigration irrégulière, à environ 90 kilomètres au large de Dakar.
 
Selon la Marine, les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye GASSAMA et mis à la disposition des services compétents.
Moussa Ndongo

Mardi 30 Décembre 2025 - 17:28


