Emigration irrégulière : 82 candidats secourus par la Marine nationale

Les opérations de sauvetage se poursuivent en mer. La Marine nationale a secouru, lundi 29 décembre 2025, une pirogue transportant 82 candidats à l'émigration irrégulière, à environ 90 kilomètres au large de Dakar.
Selon la Marine, les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye GASSAMA et mis à la disposition des services compétents.
