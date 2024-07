Bénin: ananas «pain de sucre» contaminés, le directeur de la sécurité sanitaire en garde-à-vue

Le directeur général et l’un de ses collaborateurs entament, ce mercredi 3 juillet, leur cinquième jour de garde à vue. Quelques jours avant, le responsable a été relevé de ses fonctions pour « faute lourde ». Dans ses fonctions, son agence avait la charge des autorisations de commercialisation des produits agro-alimentaires et agricoles.



Rappel massif

Le rappel massif de la cargaison signifie qu’il y a eu un souci au niveau des contrôles au départ du Bénin. Qui a failli dans la chaîne ? C’est ce que recherche la police judiciaire. Selon nos informations, la cargaison d’ananas incriminée est estimée à un peu plus de trois tonnes. Vers l’Union européenne, le Bénin en exporte plus de 1 000 tonnes.



Campagne de sensibilisation

Une campagne de sensibilisation et de « recyclage » des exportateurs et agents d’inspection autour des exigences et des normes du marché international se prépare. Le « pain de sucre », une variété rare et très appréciée d'ananas, est vendue aux États-Unis, et en Europe. Il est arrivé sur le marché chinois en novembre 2023.