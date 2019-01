Bénin: un faux prophète poursuivi pour escroquerie et extorsion

L’homme aujourd’hui accusé a 45 ans, un niveau d’études de classe de terminale, il est divorcé et père de cinq enfants. Au début des années 2010, il raconte à un petit noyau d’amis qu’il a reçu une révélation qui fait de lui désormais « Jésus-Christ le sauveur ». Certains crédules le croient et le suivent.



Un jour, il annonce à ses disciples la fin du monde pour le 29 mars 2015. Il leur fait comprendre qu’ils peuvent être sauvés à condition de vendre tous leurs biens et d’investir dans la Maison de Dieu qui n’est rien d’autre que la sienne. C’est l’engrenage. Les critères de manipulation et d’emprise sont réunis. Le marchand de spiritualité peut vivre aux crochets de ses adeptes généreux.



Un de ses nouveaux esclaves lui offre immeuble et voiture évalués à 100 millions de francs CFA. C’est ce dernier qui s’est réveillé et a porté plainte pour escroquerie. Plusieurs autres témoignages sur ses rites et ses préceptes comme la déscolarisation des enfants accablent l’accusé. Le faux homme de dieu placé en détention provisoire est poursuivi pour escroquerie en bande organisée et extorsion de fonds.