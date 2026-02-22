Remaniement au FSE : Meïssa Diakhate remplacé par Mamané Djitte

Sénégal : Remaniement majeur à la tête du Fonds spécial de soutien au secteur de l'Énergie

Le président Bassirou Diomaye Faye a officialisé par décret le départ de Meïssa Diakhate de la présidence du Conseil d’Administration du Fonds spécial de soutien au secteur de l’Énergie.



Ce changement de direction intervient dans un contexte de réorganisation des institutions stratégiques du pays. En actant le limogeage de Meïssa Diakhate, le chef de l’État choisit de confier les rênes de cette entité clé à Mamané Djitte. Magistrat de profession, le nouveau titulaire du poste devra apporter une rigueur accrue à la gestion des ressources financières massives dédiées au développement énergétique du Sénégal.



Mamané Djitte est désormais le garant de la transparence des opérations et de la conformité des projets financés par le Fonds. Sa mission s'inscrit directement dans la volonté gouvernementale de renforcer l’efficacité des politiques publiques et d'assurer une distribution optimale des ressources énergétiques.



L’arrivée de ce haut magistrat à la tête de l’institution souligne une volonté de sécuriser la gouvernance financière du secteur. Il lui appartiendra de veiller à ce que chaque investissement réponde strictement aux priorités nationales, tout en garantissant une gestion irréprochable des fonds publics destinés à soutenir l'économie énergétique du pays.