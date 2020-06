Bignona: 7 enseignants de retour à Dakar testés positifs au coronavirus

Sept (7) enseignants de retour à Dakar pour la reprise des cours ont été testés positifs au coronavirus, le district sanitaire de Diouloulou en a enregistré un (1), celui de Thionck Essyl deux (2) et le district de Bignona se taille la part du lion avec quatre identifiés à Sindian (2), Oulampane (1) et Niandane dans les kalounayes (1).



Selon nos confrères de gms.sn, 117 prélèvements ont été faits sur plus de 300 qui sont arrivés à Bignona. Les cas positifs ont tous été isolés mais sur le terrain, le traçage des contacts a démarré et se poursuit.