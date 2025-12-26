CAN 2025 : le Maroc et le Mali se neutralisent (1-1)

Après sa victoire lors du match d'ouverture, le Maroc voulait enchaîner et valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2025 face au Mali, ce vendredi. Mais les « Lions » de l'Atlas ont concédé le match nul (1-1) dans une rencontre qui s'est décidée sur deux penalties.
Avec ce résultat, le groupe A demeure indécis. Toujours en tête, le Maroc devra assurer sa qualification lors de la dernière journée face à la Zambie, le 29 décembre à 19h00 GMT. De son côté, le Mali affrontera les Comores à la même date et au même horaire.
