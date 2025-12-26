Clôture de l’Appel public à l’épargne : l’État mobilise 560 milliards FCFA, au-delà de l’objectif fixé

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé, dans un communiqué, la clôture de la quatrième opération d'Appel Public à l'Épargne (APE 4), qui vient parachever le cycle annuel de mobilisation des ressources domestiques conduit par l'État au cours de l'année 2025.



Selon le communiqué, cette opération s'inscrit dans la continuité d'une stratégie ayant permis, tout au long de l'année, de mobiliser de manière structurée l'épargne domestique et de la diaspora afin d'accompagner l'exécution budgétaire et les priorités économiques du pays.



Dans un contexte économique et financier exigeant, le ministère précise que le succès de l'APE 4 constitue un signal fort de résilience, traduisant la confiance renouvelée des investisseurs et des citoyens dans la signature du Sénégal, malgré les défis rencontrés.



À l'issue de cette opération, le montant total mobilisé s'élève à 560 milliards FCFA dépassant largement l'objectif initial de 400 milliards FCFA soit un taux de couverture de 140%. Cette forte mobilisation, selon le communiqué, traduit une adhésion massive des épargnants, institutionnels comme individuels, à l'appel lancé par l'État en faveur d'une épargne sécurisée, orientée vers le financement des projets structurants de l'Agenda national de transformation Sénégal vision 2050.



Le communiqué précise que cette mobilisation vient ainsi conforter la trajectoire budgétaire et financière du Sénégal, tout en renforçant la capacité de l'État à préserver les équilibres macroéconomiques et à boucler le besoin de financement de l'année 2025. Elle contribue également à l'amélioration du profil d'endettement de l'État, avec des taux d'intérêt ne dépassant pas 6,95% et une ventilation des souscriptions sur plusieurs tranches de maturité allant jusqu'à 10 ans, traduisant une mobilisation significative de ressources longues.



Enfin, le ministère estime qu’en mobilisant, opération après opération, l'épargne domestique au cours de l'année écoulée, l'État démontre sa capacité à tenir le cap, à approfondir le marché financier régional et à élargir durablement la base des investisseurs, dans le cadre d'une gestion responsable de la dette publique.