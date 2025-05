Bignona : plus de 14 000 élèves enrôlés à l’état civil

À Bignona (sud), les efforts conjoints des autorités administratives et judiciaires ont permis l’enrôlement de plus de 14 000 élèves à l’état civil dans le département ainsi que la confection d’au moins 6 000 cartes nationales d’identité. Une avancée majeure dans la lutte contre l’apatridie et pour la régularisation des élèves en classes d’examen.



Une cérémonie de remise symbolique de cartes nationales d’identité s’est tenue vendredi dernier à la préfecture, en marge d’une rencontre de bilan consacrée à l’enrôlement. À cette occasion, le préfet Mamadou Khouma a souligné le rôle déterminant des audiences foraines organisées par le président du tribunal d’instance de Bignona, qui ont permis de régulariser la situation administrative de milliers d’élèves.



« Globalement, on a eu à enrôler plus de 14 000 personnes. Aujourd’hui, on a reçu près de 6 000 cartes », a indiqué le préfet au micro d’Aps. Il a salué le travail du président du tribunal d'instance de Bignona, lors des audiences foraines au niveau de tout le périmètre départemental pour l'enrôlement de toutes ces personnes. Ces audiences ont pour but de permettre aux élèves en classes d’examen, jusque-là sans pièces d’état civil, d’accéder à une identité juridique reconnue.



Pour les cas encore en attente, les Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) sont appelées à recenser les élèves non encore enrôlés. En concertation avec les élus des 19 communes du département, une audience spéciale est envisagée afin de traiter ces situations restantes. La préfecture prendra ensuite en charge la délivrance des cartes d’identité nationales.



Présent à la rencontre, le député Bacary Diédhiou a salué cette initiative salutaire, rappelant que « le département de Bignona a souvent souffert de ce problème ». Il a exhorté les parents « à déclarer systématiquement les naissances de leurs enfants pour éviter de telles difficultés à l’avenir. »