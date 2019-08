Bignona: un bus termine sa course dans un arbre, fait 8 morts et plusieurs blessés

Un accident qui s’est produit ce samedi à hauteur du village de Badiouré a fait au moins huit (8) morts et plusieurs blessés, selon Diégoune Infos (une page Facebook qui relaie des infos du Sud)



Un chauffeur du nom de vieux " Boughary", a perdu le contrôle de son bus, qui a terminé sa course dans un arbre. Les nombreux blessés sont évacués au centre hospitalier de Bignona et dans les hôpitaux de Ziguinchor.