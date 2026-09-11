Présidentielle en Gambie : le dépôt des candidatures prévu du 3 au 14 novembre 2026

A Banjul, la Commission électorale indépendante de Gambie (IEC) a fixé du 3 au 14 novembre la période de dépôt des candidatures à l’élection présidentielle prévue le 5 décembre 2026, selon la presse locale.
Pour le scrutin de décembre, Adama Barrow, président sortant, brigue un troisième mandat controversé.
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Cette candidature sous la bannière du Parti national du peuple (NPP) suscite de vifs débats au sein de l'opposition et de la société civile, la limitation des mandats à deux n'ayant finalement pas été intégrée dans la Constitution actuelle.
Il sera notamment opposé à Ousainou Darboe, candidat du United Democratic Party (UDP) et figure régulière des présidentielles gambiennes. Ce dernier avait été son principal adversaire lors du scrutin de 2021.
Pour le scrutin de décembre, Adama Barrow, président sortant, brigue un troisième mandat controversé.
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Cette candidature sous la bannière du Parti national du peuple (NPP) suscite de vifs débats au sein de l'opposition et de la société civile, la limitation des mandats à deux n'ayant finalement pas été intégrée dans la Constitution actuelle.
Il sera notamment opposé à Ousainou Darboe, candidat du United Democratic Party (UDP) et figure régulière des présidentielles gambiennes. Ce dernier avait été son principal adversaire lors du scrutin de 2021.
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