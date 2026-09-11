Présidentielle en Gambie : le dépôt des candidatures prévu du 3 au 14 novembre 2026

A Banjul, la Commission électorale indépendante de Gambie (IEC) a fixé du 3 au 14 novembre la période de dépôt des candidatures à l’élection présidentielle prévue le 5 décembre 2026, selon la presse locale.

Pour le scrutin de décembre, Adama Barrow, président sortant, brigue un troisième mandat controversé.

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Cette candidature sous la bannière du Parti national du peuple (NPP) suscite de vifs débats au sein de l'opposition et de la société civile, la limitation des mandats à deux n'ayant finalement pas été intégrée dans la Constitution actuelle.



Il sera notamment opposé à Ousainou Darboe, candidat du United Democratic Party (UDP) et figure régulière des présidentielles gambiennes. Ce dernier avait été son principal adversaire lors du scrutin de 2021.