Dakar : nommé PCA du Grand Théâtre, Déthié Diouf se sent «humilié» par Diomaye

Au Sénégal, dans la soirée du jeudi 10 septembre, Déthié Diouf, leader du parti VISA - Les Citoyens, a été nommé président du Conseil d’administration du grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, en remplacement d’Ousmane Sané. Ce vendredi, au micro de nos confrères de la RFM, le leader politique a décliné sa nomination, se disant «humilié» par un poste qui n’est pas à la hauteur du combat qu’il a mené auprès du chef d’Etat Diomaye Faye.



«Nous sommes surpris, on va afficher notre perception par rapport à cela (la nomination). Parce que nous sommes de Thiès et la ville a tout donné au président Bassirou Diomaye Faye. Thiès a été au devant du combat, en commençant par moi-même», s’est indigné Déthié Diouf, qui se sent «humilié» par le chef d’Etat.



Déthié Diouf, qui avait donné son récépissé au candidat Diomaye Faye lors de la dernière présidentielle de 2024, a aussi rappelé sa contribution à l’alternance politique. «Nous avons porté le combat au moment où personne, de tous ceux qui sont là (membres du parti présidentiel Kiiraay), n'osait parler, où personne n'osait s'afficher», a-t-il rappelé.



La nomination de Déthié Diouf intervient alors que plusieurs responsables de l'administration issus du Pastef (le parti majoritaire d'Ousmane Sonko) ont été limogés en raison de « profonds désaccords » avec la gouvernance actuelle du Sénégal. Tout en réaffirmant son engagement et sa loyauté envers le président Diomaye Faye, le leader de VISA - Les Citoyens a prévenu : « il y a des choses que nous ne saurions accepter».