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Sénégal : «Le groupe des ex-Directeurs généraux vient de se renforcer», ironise Bassirou Kébé



Sénégal : «Le groupe des ex-Directeurs généraux vient de se renforcer», ironise Bassirou Kébé
Inconditionnel d’Ousmane Sonko, en février 2026, Bassirou Kébé a été l’un des premiers cadres du parti Pastef (majorité parlementaire) a être limogé par le président Diomaye, alors qu’il occupait  le poste de Directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM).

Ce vendredi 11 septembre, au lendemain du limogeage de dizaines de cadres de Pastef de certaines directions de l’administration, sur ses réseaux sociaux, Bassirou Kébé a ironisé, soutenant que le «groupe des ex-directeurs généraux vient de se renforcer» dans le pays.

«Je me suis levé ce matin (vendredi) et j’ai vu que le balai est passé hier. Le groupe des ex-Directeurs généraux vient de se renforcer. Un mercato gratuit. Un barbecue de bienvenue se prépare sauf pour les Cissé, Lo et Touré», a-t-il ironisé.

Par ailleurs, le leader politique s’est dit «fier de tous ceux qui n’ont pas vendu leurs âmes pour des postes et privilèges», taclant  ses anciens camarades de parti qui ont rejoint  le parti présidentiel Kiiraay. «Ça fait du bien d’appartenir à Pastef Les Patriotes. Focus sur la vente des cartes», a-t-il conclu.
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Dia Koussa

Vendredi 11 Septembre 2026 - 14:53


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