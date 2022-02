Bijoutier tué à Cambérène: les premiers éléments de l'enquête ont désigné un suspect

Une découverte macabre a eu lieu, hier mardi à Cambérène, vers la Vdn prolongée. Un bijoutier a été tué et abandonné dans sa voiture, ainsi qu’une grande quantité d’or.



D’après les premiers éléments de l’enquête, la victime connue sous le nom de Ndongo Guèye, devait se rendre à Dubaï pour acheter de l’or.



Selon les révélations du quotidien « L’Observateur », avant de partir en voyage, il est allé récupérer la rondelette somme de six (6) millions Fcfa que lui devait Bass Thiam. Ce dernier est domicilié à Pikine.



D’après le récit du journal, le défunt a quitté son domicile à Pikine Taly Bou Bess, le dimanche 13 février, à 10 heures et n’y est plus revenu. Par ailleurs, il n’a pas aussi donné signe de vie.



Très préoccupée par la disparition de leur fils, la famille a saisi la Section de Recherches pour mener une enquête. Très vite, le téléphone portable du défunt a été localisé, mais le signalement les a menés à la plage de Malibu où ils ont retrouvé l’iPhone du bijoutier dans la mer. Par la suite, l’enquête a conduit vers un suspect Bass Thiam qui a été arrêté.



Ndongo Guéye a laissé derrière lui une épouse et un enfant.