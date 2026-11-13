Bilan de la production industrielle de septembre 2026 : le secteur enregistre une hausse de 5,9% par rapport à l'année précédente

Au cours du mois de septembre 2026, la production industrielle s'accroissait de 5,9% par rapport au mois de septembre 2025. Cette même hausse de 5,9% marquait la production industrielle hors égrenage de coton sur la période. Cette évolution provenait essentiellement de la forte croissance de la production d’électricité, de gaz et d’eau qui atteignait 20,9%, de même que de la progression des industries extractives qui s’élevait à 12,4%.



Cependant, la production manufacturière subissait un repli de -3,5% sur la même durée. Sur les neuf premiers mois de l’année 2026, la production industrielle présentait une faible augmentation de 0,3% face à la même période de l’année 2025. Pour ce qui concernait l’activité d’égrenage de coton, elle montrait une absence totale de production en septembre 2026. Néanmoins, en cumul sur les neuf premiers mois de 2026, cette même activité d’égrenage de coton manifestait une progression de 20,5%.