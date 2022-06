Bilan de la saison de Ligue 2 : 303 buts inscrits, la Sonacos plus efficace

Finie la saison 2021-2022 de Ligue 2 sénégalaise, l’heure est au bilan. Il a fallu attendre la toute dernière journée (26ème) pour voir le dénouement dans la course pour l’élite. Et c’est la Sonacos (1er, 46 pts) et le Stade de Mbour (2ème, 45 pts) qui ont décroché les deux tickets qui donnent droit d’évoluer la saison prochaine en Ligue 1. Les Diourbelois sont sacrés champions de Ligue 2 et succèdent au Guédiawaye FC.



NGB et Renaissance relégués

La formation de Niary Tally Grand-Dakar-Biscuiterie (NGB) et la Renaissance de Dakar (13ème, 25 pts) ont pris l’ascenseur vers le bas, c’est-à-dire le National 1. Selon le quotidien sportif « Stades », c’est la deuxième relégation de suite pour NGB qui jouait en Ligue 1 en 2020-2021. Les Galactiques (21 pts) ont fini lanterne rouge de Ligue 2.



303 buts inscrits

Les joueurs ont plus ou moins brillé devant les buts cette saison. La Ligue 2 a enregistré 303 buts en 182 rencontres jouées, soit un taux de 1,66 but par match, rapporte « Stades ».



La Sonacos a la meilleure attaque

Les « Huiliers » terminent championne avec la meilleure attaque du championnat. La Sonacos a inscrit 33 buts. Ils sont suivis par Demba Diop FC (27 buts), Amitié FC (12ème, 28 pts) complète le podium avec 24 buts. La pire attaque est celle de NGB avec seulement 10 réalisations en 26 matchs. Jamono Fatick a également été faible devant avec 15 buts inscrits.



Le Stade de Mbour, meilleur défense

Les Stadistes se sont appuyés sur une base arrière très solide pour décrocher l’un des tickets pour l’élite. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue 2017 possède la meilleure défense avec seulement 13 buts encaissés. Wally Daan (14), Sonacos (18) et US Ouakam (18) suivent. La pire défense est celle d’Amitié FC (33 buts encaissés), suivie de celle du DUC (27), rapporte « Stades ».



Meilleurs buteurs

8 buts : Mamadou Sarr (Stade de Mbour), Alassane Ndiaye (Renaissance)

7 buts : Moussa Cissokho (Amitié FC), Nfaly Sagna (Sonacos), Mame Balla Gningue (NGB), Abdoulaye Oualy (Sonacos), Pape Lansana Mansaly (Sonacos)

6 buts : Ibrahima Faye (Sonacos), Samy Biaye (Demba Diop), Lamine Dabo (Amitié FC)