Bilan du Gamou 2023: 386 individus interpellés entre Tivaouane et Kaolack par la police

Le Gamou 2023, célébré le 27 septembre, dans plusieurs localités du Sénégal, s'est achevé avec un bilan révélant l’arrestation de plusieurs individus. Dans un communiqué rendu public, la police a indiqué que 386 personnes ont été interpellées entre Tivaouane et Kaolack pour divers motifs, notamment « la vérification d'identité, l'ivresse publique, la tentative de vol, le vol simple, le vol en réunion, la conduite sans permis, la détention et l'usage de chanvre indien », ainsi que d'autres délits. Quarante-deux (42) individus ont été présentés aux parquets.



Dans le cadre de la lutte contre la drogue, 875 grammes et 45 cornets de chanvre indien ont été saisis. Sur le plan de la sécurité routière, 10 pièces d'identité ont été saisies, 41 véhicules mis en fourrière, et 10 motos immobilisées. En outre, 32 accidents de la circulation routière ont été constatés, dont 22 avec blessures corporelles et 10 avec dégâts matériels.



Pour assurer la sécurité des pèlerins, la police avait déployé lors du Gamou un important dispositif comprenant 4 500 fonctionnaires de police, des caméras de surveillance et des drones. Plusieurs postes de police avancés ont également été érigés pour une intervention rapide.