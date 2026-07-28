CPI: l'Assemblée des États révoque son procureur tandis que les États-Unis démantèlent l’institution

Les États membres de la Cour pénale internationale ont révoqué son procureur général Karim Khan lors d’un vote organisé au siège de l’ONU à New York le 24 juillet. Mais les menaces qui pèsent sur la Cour restent vives.