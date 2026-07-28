Bénin-Niger: ces «préalables» exigés par Niamey avant une réouverture de la frontière

Huit semaines après une visite du président du Bénin au Niger et cinq semaines après une réunion d'experts nigériens et béninois, où en est le processus de réouverture de la frontière entre les deux pays, trois ans après sa fermeture suite à une crise diplomatique entre les deux voisins ? Selon les informations de RFI, Niamey exigerait notamment des préalables sécuritaires et judiciaires. Explications.