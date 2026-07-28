Netanyahu attendu à la Maison Blanche pour une rencontre sous tension avec Donald Trump

Benyamin Netanyahu doit être reçu ce mardi par Donald Trump à Washington, dans un contexte de fortes tensions entre les deux alliés sur l’Iran, le Liban et la conduite de la guerre à Gaza. Alors que pour apaiser les frictions et donner des gages aux Américains, le gouvernement israélien vient d’approuver le déploiement d’une force internationale de stabilisation dans l’enclave palestinienne, la visite du Premier ministre suscite de nombreuses critiques aux États-Unis.







Les relations entre Washington et le gouvernement israélien se sont raidies ces dernières semaines, notamment en raison de désaccords sur la gestion des dossiers iranien et libanais. À quelques heures de son arrivée, Benyamin Netanyahu a néanmoins tenu à afficher sa proximité avec le président américain, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul.



« Je suis en route vers Washington pour une rencontre avec notre ami, le président des États-Unis Donald Trump. C’est ma huitième rencontre avec lui », a-t-il déclaré. « D’après mon expérience de Premier ministre, il faut agir en ces temps complexes avec une grande détermination et une grande sagesse. Nous discuterons de tous les sujets à l’ordre du jour, à commencer par l’Iran. »



La rencontre doit principalement porter sur la guerre en Iran, mais aussi sur la situation au Liban et dans la bande de Gaza. Pour tenter d’apaiser les frictions avec Washington, le cabinet israélien a donné son feu vert au

« Notre objectif est clair : préserver la sécurité d’Israël, renforcer sa puissance et élargir le cercle de paix autour de nous », a également écrit le Premier ministre israélien sur le réseau social X.



Le calendrier de cette visite express s’annonce particulièrement chargé. Donald Trump et Benyamin Netanyahu doivent également assister aux obsèques du sénateur Lindsey Graham, figure majeure du soutien américain à Israël, avant de s’entretenir à huis clos dans le Bureau ovale.



Zohran Mamdani appelle à l'arrestation de Benyamin Netanyahu



Cette intervient alors que la popularité de l'État hébreu est au plus bas parmi une majorité d’Américains. Selon un récent sondage, seuls 32 % des Américains déclarent avoir une opinion favorable du gouvernement israélien. Longtemps minoritaires, les appels à remettre en cause le soutien politique, militaire et financier accordé à Israël se font de plus en plus entendre.



À New York, il y a quelques jours, le maire Zohran Mamdani a fait parler de lui en demandant au gouvernement fédéral d’appliquer les mandats d’arrêt délivrés par la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahu. « Benyamin Netanyahu est un criminel de guerre », a-t-il déclaré.



Dans les rues de cette ville traditionnellement progressiste, cette visiste ne passe pas, comment en témoigne les personnes interrogées par notre correspondante à New York, Loubna Anaki. « Benyamin Netanyahu est une brute et un criminel. Je soutiens totalement l’idée de son arrestation pour ses crimes de guerre. Il devrait être jugé à La Haye », estime une New-Yorkaise. « Je pense que cela fait beaucoup de mal à notre pays, non seulement à notre politique étrangère, mais aussi à la manière dont nous sommes perçus dans le monde », ajoute un habitant.



D’autres contestent l’utilisation de l’argent public américain pour financer l’aide à Israël. « Je ne veux pas que mes impôts servent à cela. On pourrait faire tellement de choses utiles ici. Ils suppriment de nombreux programmes importants pour la population afin de soutenir cette folie », déplore un autre New-Yorkais. « Il est temps que les États-Unis revoient cette relation, mais je ne crois pas que cela puisse arriver sous l’administration Trump », conclut une habitante.



Malgré ces critiques croissantes, Donald Trump reste l’un des principaux soutiens de Benyamin Netanyahu. Leur entretien devrait permettre de mesurer si les tensions récentes entre les deux dirigeants relèvent de simples divergences tactiques ou d’un désaccord plus profond sur la stratégie régionale d’Israël. Benyamin Netanyahu a quitté Israël dans la plus grande discrétion. Le Premier ministre a décollé d’une base aérienne sans journalistes à bord de son appareil, un départ inhabituel qui témoigne du climat de tension entourant sa visite aux États-Unis. Il doit être reçu ce mardi 28 juillet par Donald Trump à la Maison Blanche.Les relations entre Washington et le gouvernement israélien se sont raidies ces dernières semaines, notamment en raison de désaccords sur la gestion des dossiers iranien et libanais. À quelques heures de son arrivée, Benyamin Netanyahu a néanmoins tenu à afficher sa proximité avec le président américain, rapporte notre correspondant à Jérusalem,« Je suis en route vers Washington pour une rencontre avec notre ami, le président des États-Unis Donald Trump. C’est ma huitième rencontre avec lui », a-t-il déclaré. « D’après mon expérience de Premier ministre, il faut agir en ces temps complexes avec une grande détermination et une grande sagesse. Nous discuterons de tous les sujets à l’ordre du jour, à commencer par l’Iran. »La rencontre doit principalement porter sur la guerre en Iran, mais aussi sur la situation au Liban et dans la bande de Gaza. Pour tenter d’apaiser les frictions avec Washington, le cabinet israélien a donné son feu vert au déploiement d’une force internationale de stabilisation dans l’enclave palestinienne.« Notre objectif est clair : préserver la sécurité d’Israël, renforcer sa puissance et élargir le cercle de paix autour de nous », a également écrit le Premier ministre israélien sur le réseau social X.Le calendrier de cette visite express s’annonce particulièrement chargé. Donald Trump et Benyamin Netanyahu doivent également assister aux obsèques du sénateur Lindsey Graham, figure majeure du soutien américain à Israël, avant de s’entretenir à huis clos dans le Bureau ovale.Cette intervient alors que la popularité de l'État hébreu est au plus bas parmi une majorité d’Américains. Selon un récent sondage, seuls 32 % des Américains déclarent avoir une opinion favorable du gouvernement israélien. Longtemps minoritaires, les appels à remettre en cause le soutien politique, militaire et financier accordé à Israël se font de plus en plus entendre.À New York, il y a quelques jours, le maire Zohran Mamdani a fait parler de lui en demandant au gouvernement fédéral d’appliquer les mandats d’arrêt délivrés par la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahu. « Benyamin Netanyahu est un criminel de guerre », a-t-il déclaré.Dans les rues de cette ville traditionnellement progressiste, cette visiste ne passe pas, comment en témoigne les personnes interrogées par notre correspondante à New York,. « Benyamin Netanyahu est une brute et un criminel. Je soutiens totalement l’idée de son arrestation pour ses crimes de guerre. Il devrait être jugé à La Haye », estime une New-Yorkaise. « Je pense que cela fait beaucoup de mal à notre pays, non seulement à notre politique étrangère, mais aussi à la manière dont nous sommes perçus dans le monde », ajoute un habitant.D’autres contestent l’utilisation de l’argent public américain pour financer l’aide à Israël. « Je ne veux pas que mes impôts servent à cela. On pourrait faire tellement de choses utiles ici. Ils suppriment de nombreux programmes importants pour la population afin de soutenir cette folie », déplore un autre New-Yorkais. « Il est temps que les États-Unis revoient cette relation, mais je ne crois pas que cela puisse arriver sous l’administration Trump », conclut une habitante.Malgré ces critiques croissantes, Donald Trump reste l’un des principaux soutiens de Benyamin Netanyahu. Leur entretien devrait permettre de mesurer si les tensions récentes entre les deux dirigeants relèvent de simples divergences tactiques ou d’un désaccord plus profond sur la stratégie régionale d’Israël. Autres articles CPI: l'Assemblée des États révoque son procureur tandis que les États-Unis démantèlent l’institution

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