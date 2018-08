Bilan provisoire accident minibus Patte d'Oie : 6 personnes dans état critique parmi les 67 blessés

On en sait un peu plus sur le bilan du très spectaculaire accident du minibus (Tata) de la Ligne 61 dans l'après-midi de ce samedi 11 août au niveau de l'échangeur de la Patte d'Oie, près de l'École Mariama Niasse.

La seule bonne nouvelle est qu'il n'y a pas encore de mort parmi les passagers.

Le véhicule qui s'est renversé a fait 67 blessés parmi ceux qui se trouvaient à bord. Tous ont des traumatismes corporels dont 6 qui sont dans un état jugé grave.

"Il n'y a pas de corps sans vie. La majeure partie des blessés souffrent de blessures corporelles légères. Et ces derniers ont été évacués entre l'Hôpital Principal de Dakar, le Centre hospitalier universitaire de Fann et Hoggy (Hôpital général de Grand Yoff)", d'après Seneweb.