Bilan trimestriel : Kosmos Energy réduit ses coûts de production de 31 %

La société pétrolière et gazière Kosmos Energy a publié ses résultats financiers et opérationnels pour le troisième trimestre 2026 le 2 novembre 2026. L'entreprise a enregistré un « résultat net ajusté » de « 35 millions de dollars, ou 0,06 $ par action diluée », pour une « perte nette de 43 millions de dollars, ou 0,07 $ par action diluée ».



Le communiqué financier a indiqué que la société a généré des « revenus de 410 millions de dollars ». Les « frais de production de 102 millions de dollars » ont traduit une baisse des « coûts de production absolus d'environ 31 % par rapport au troisième trimestre 2025 ».



La production nette totale s'est établie en moyenne à « environ 69 200 barils équivalent pétrole par jour ». Ce volume a représenté une hausse d'environ 6 % sur un an.



Un flux de trésorerie de 164 millions de dollars



Sur le plan de la trésorerie, l'entreprise a généré un « flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation d'environ 164 millions de dollars ». Le « flux de trésorerie disponible d'environ 90 millions de dollars » a marqué son « troisième trimestre consécutif de flux de trésorerie disponible positif ».



Kosmos Energy a clôturé la période avec une « dette nette d'environ 2,47 milliards de dollars » et « environ 570 millions de dollars de liquidité ». L'entreprise a confirmé être en « bonne voie d'atteindre notre objectif de réduction de la dette de 20 % en 2026 ».



Dans le document officiel, le président-directeur général Andrew G. Inglis a déclaré : « Au cours du troisième trimestre, Kosmos a continué de réaliser des progrès significatifs en ce qui concerne les quatre objectifs que nous nous étions fixés en début d'année : augmenter la production, réduire les coûts, diminuer la dette et développer nos opportunités de croissance qualitative ».



Le dirigeant, dans les colonnes de DIRECT NEWS, a également conclu: « Grâce à une solide performance opérationnelle, à des coûts réduits, à une allocation rigoureuse du capital et à un financement proactif, nous continuons de consolider notre activité ».