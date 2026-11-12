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JOJ Dakar 2026: les "Lionnes" du Sénégal éliminées face à l'Espagne en demi-finale de beach handball



JOJ Dakar 2026: les "Lionnes" du Sénégal éliminées face à l'Espagne en demi-finale de beach handball
L'équipe féminine sénégalaise de beach handball a vu, ce jeudi 12 novembre,  son parcours s'arrêter en demi-finale des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 face à l'Espagne. Après avoir concédé la première période, les Lionnes ont fait preuve d'une grande résilience pour revenir à hauteur de leurs adversaires en remportant la seconde manche, portant le score à 18 partout à l'issue du temps réglementaire.

La rencontre s'est poursuivie par une prolongation que le Sénégal a dominée sur le score de 2 à 0, lui permettant ainsi d'égaliser à une période partout. La qualification s'est finalement jouée lors d'une séance de tirs au but à 6 mètres très disputée, durant laquelle l'Espagne s'est montrée plus réaliste pour décrocher son billet pour la finale et envoyer les Sénégalaises vers le match pour la troisième place.

Les Lionnes du Sénégal affronteront demain, vendredi 13 novembre, le perdant de la seconde demi-finale entre la France et l'Uruguay lors du match pour la médaille de bronze. 


Charles KOSSONOU

Jeudi 12 Novembre 2026 - 12:28


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