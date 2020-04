Birahim Seck : « L’arrêté conjoint des ministres Diop et Diatta n’est pas à la hauteur de l'urgence sanitaire du Covid-19 »

Le Coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck estime que « L’arrêté conjoint des ministres Diop et Diatta n’est pas à la hauteur de l'urgence sanitaire du Covid-19 », se demandant s’il n’y a pas une velléité de créer une situation de monopole au détriment des tailleurs et artisans.



« Le Gouvernement est-il entrain d'échouer dans sa mission de fournir des masques aux populations et des moyens de protection aux personnels soignants en quantité et en qualité? Ce Gouvernement a exigé de la population de mettre des masques dans certains lieux sans se donner les moyens pour satisfaire cette exigence », demande M. Seck.



Selon lui, la population a adhéré et se débrouille pour trouver ses propres masques avec les moyens à sa disposition afin de satisfaire à l’obligation et d'échapper aux dangers du virus. Et dans ce contexte très compliqué, le ministre en charge de l'industrie et son collègue du commerce sortent un arrêté conjoint pour parler de norme et de restriction dans la distribution de masques.



« Avant toute interdiction, il revenait au Gouvernement de vulgariser la norme "NS-Qualité Sénégal" auprès des producteurs locaux (Ex. tailleurs) en développant une politique de sensibilisation et d'information sur la norme comme préalable à l'application de l'arrêté du 24 avril 2020 et l'arrêté du ministre de l'intérieur exigeant le port de masque. Pourquoi la population devrait t elle supporter cette impréparation? », pose-t-il.