Birahim Seck presse le Président : "les rapports de l’IGE ne devraient plus être sous le coude"

Monsieur le Président de la République @PR_Diomaye, les rapports de l'inspection Générale d'Etat ne devraient plus être sous le coude. Depuis votre adresse du 3 avril, nous n'avons senti aucune exécution de leur part.

Dans un post sur le réseau social X, Birahim Seck, coordonnateur de Forum Civil, a exprimé sa préoccupation concernant le traitement des rapports de l’Inspection Générale d’État (IGE) par les autorités. S’adressant directement au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, M. Seck a souligné l'importance de ces documents pour la transparence et la bonne gouvernance.« Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, les rapports de l’Inspection Générale d’État ne devraient plus être sous le coude. Depuis votre adresse du 3 avril, nous n'avons senti aucune exécution de leur part », a déclaré Birahim Seck, pointant du doigt une inertie préoccupante de la part des autorités compétentes.Cette intervention de Birahim Seck intervient dans un contexte où la demande de transparence et d’action concrète se fait de plus en plus pressante de la part des acteurs de la société civile et des citoyens. Les rapports de l’IGE, souvent critiques pour la gestion des ressources publiques et la lutte contre la corruption, sont des outils essentiels pour renforcer l’intégrité des institutions publiques.