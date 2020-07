Birahim Seck sur la sortie de Babacar Ngom: "On a assisté à un exercice de culture d'émotions"

Le Coordonnateur du Forum Civil a réagi à la "Prise de parole" effectuée hier jeudi par l'homme d'affaires Babacar Ngom, à propos du contentieux qui l'oppose aux paysans de Ndingler. Selon Birahim Seck, le propriétaire de Sédima Group, s'est plutôt livré à "un exercice de reconstitution d'une image et à un exercice de culture d'émotions". Ce qui, selon lui, n'était pas le but du jeu qui était d'éclairer les Sénégalais sur ledit contentieux foncier.



Birahim Seck d'ajouter que tant que les populations de Ndingler et Djilakh le souhaiteront, le Forum Civil sera à leurs côtés pour les soutenir dans leur combat. Ecoutez !