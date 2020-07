Birame Ba encourt 5 ans de prison ferme: il voyageait avec un sac contenant 4 kg de Yamba

Les faits pour lesquels le nommé Birame Ba a comparu à l’audience de la chambre criminelle du Tgi de Dakar remontent au 18 juillet 2017. Ce jourlà, en provenance de Kaolack, il a été appréhendé lors d’un contrôle douanier avec un sac à dos contenant 4 kg de chanvre indien. Entendu à l’enquête, le mis en cause avait reconnu être le propriétaire du sac trouvé dans la malle du véhicule 7 places. « C’est Moussa Ba de Wélor, dans la région de Kaolack, qui m’a remis les 4kg de yamba que je devais remettre à un certain Abdoulaye Wade domicilié à Ouakam », avait reconnu l’accusé devant les enquêteurs et le juge d’instruction.



Attrait à la barre de l’audience criminelle, l’accusé a contesté les déclarations faites sur procès-verbal et a nié les faits qui lui sont reprochés. « J’ai quitté Kaolack pour rallier Dakar afin d’y effectuer quatre jours de travaux. Je n’avais pas jugé nécessaire de voyager avec un sac. Arrivé à Diamnadio, les douaniers m’ont attribué la paternité d’un sac à dos trouvé dans le véhicule 7 places et contenant de la drogue », s’est défendu l’accusé en versant des larmes. Selon le témoin Oumar Diagne, le chauffeur du véhicule 7 places, seul Birame Ba avait mis son sac dans la malle du véhicule. « Je l’ai vu à travers mon rétroviseur mettre son sac à dos sous mon petit matelas dans la malle. Lorsque les douaniers nous ont arrêtés, il avait reconnu la paternité du sac à dos », a déclaré le témoin.



Selon le substitut du procureur, l’accusé est coupable des faits de trafic intérieur de drogue qui lui sont reprochés. « Birame Ba était le seul à paniquer quand la douane est venue contrôler le véhicule et il avait reconnu sur place être le propriétaire de la drogue saisie » a soutenu le Substitut du procureur qui a demandé au tribunal de disqualifier les faits en détention en vue d’offre ou de cession et a requis 5 ans de prison ferme contre Birame Ba.



Quant au conseil de la défense, Me Abdoulaye Tall, il a plaidé l’acquittement pur et simple de son client. Pour la robe noire, les déclarations du chauffeur Oumar Diagne ne constituent pas des preuves pour condamner Birame Ba. L’affaire est mise en délibéré pour le 2 septembre prochain.



Le Témoin